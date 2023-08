Zion Williamson: foto de astro do Pelicans viraliza e indica mais mudanças

Nos últimos anos, a offseason parece que possui tradições. Vídeos de Ben Simmons arremessando de três e imagens de James Harden acima do peso estão sempre nas redes sociais. No entanto, uma foto do astro do New Orleans Pelicans, Zion Williamson, com um ótimo físico, talvez seja a mais recorrente.

Na última sexta-feira (18), o Pelicans compartilhou uma foto de Zion Williamson em um treino. Em seguida, o portal The NBA Central também publicou imagens do astro treinando e seu físico impressionou. Veja abaixo.

putting in work 🏀 pic.twitter.com/e7Lk6UhLUG Publicidade — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) August 18, 2023

Em julho, Williamson teve medidas oficiais de 2,01m e 128,8 kg. Em entrevista ao podcast Gil’s Arena, o ala-pivô de 23 anos se abriu sobre sua dificuldade de comer de maneira saudável e manter um bom físico.

“É difícil cara, tenho 23 anos, tenho todo o dinheiro do mundo, pelo menos é o que parece. É difícil. Preciso de pessoas ao meu redor que me passem, acima de tudo, sabedoria. Estou nesse ponto agora por conta de certas coisas”, explicou Zion.

“Quero trabalhar como LeBron nesta offseason. Quero ser flexível, com foco na academia. Essas coisas que vão me deixar mais tempo em quadra do que apenas querer emagrecer ou perder um monte de peso. Mas eu não estou ficando fora porque quero”, completou.

Indo para sua quinta temporada da NBA, Williamson só conseguiu participar de 114 jogos da NBA. Assim, as críticas em relação ao seu peso são algo constante e se relacionam com sua saúde. De acordo com William Guillory, do site The Athletic, as falas afetam o psicológico astro.

“Pelo que eu ouvi, as críticas incomodam Zion Williamson porque as pessoas usam o fato de ele ganhar peso como prova de que ele não gosta de trabalhar duro. Dizem que ele não se importa com o necessário para ser um grande jogador”, afirmou o jornalista na offseason passada.

A pressão para se manter em forma não vem só dos torcedores. Na agência livre de 2022, ele assinou uma extensão de contrato de cinco anos por US$197,2 milhões. De acordo com Christian Clark, do jornal The Times-Picayune, o novo contrato de Zion Williamson possui uma cláusula para controle de peso. Portanto, o salário garantido do jogador poderá ser reduzido caso a balança acuse excessos.

O repórter apurou que o vínculo prevê pesagens periódicas, por exemplo, com o objetivo de monitorar o físico do jogador de 22 anos. O seu peso e percentual de gordura, para resumir, vão ser analisados. A linha traçada em contrato seria 295 libras, ou seja, quase 134 quilos. Caso supere essa marca na soma simples do peso e percentual de gordura, a franquia passa a ter direito a diminuir o valor garantido no compromisso.

