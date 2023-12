Zion Williamson ignora apelos do Pelicans para perder peso

Zion Williamson e a direção do New Orleans Pelicans não estariam em sintonia, e o peso do jogador parece ser um problema. De acordo com o repórter Christian Clark, do jornal The Times-Picayune, o jovem astro ‘não escuta’ os apelos da franquia para melhorar a forma física. Ou seja, Zion estaria desleixado.

“O Pelicans enfatiza repetidamente a Zion Williamson que seu peso e condicionamento precisam melhorar. Mas, segundo várias fontes da equipe, o jogador simplesmente “não escuta” os conselhos”, revelou Clark.

Na última quinta-feira (7), vimos um contraste no duelo entre Pelicans e Los Angeles Lakers. Afinal, o veterano LeBron James teve uma atuação espetacular na semifinal da Copa da NBA. Prestes a completar 39 anos, o astro do Lakers mostrou muita energia em quadra. Zion, por sua vez, foi apático. Ao final da partida, Williamson reconheceu que deixou a desejar. Além disso, ele exaltou a agressividade do adversário.

“Tenho que ser mais agressivo. Já o LeBron foi agressivo. Seus companheiros viram isso e a energia foi transferida para eless. Enfim, tenho que ser mais agressivo e começar melhor nos jogos”, admitiu o camisa 1.

O ex-jogador e analista da TNT, Shaquille O’Neal, criticou Zion pela preguiça em quadra. Além de anotar apenas 13 pontos, o ala-pivô jogou sem vontade, como se não quisesse estar ali.

“Ele não corre muito. Não exige a bola. Mas, admito que eu era igual a ele. Sério, eu era assim, mas as pessoas costumavam puxar a minha orelha. Eu tinha um companheiro que sempre dizia: ‘ei, cara, tudo bem, você fez 24 pontos, mas não está se esforçando tanto”, disse Shaq.

A ética de trabalho ruim de Zion Williamson, especialmente quanto ao peso, tem frustrado o Pelicans. Primeira escolha do Draft de 2019, o ala-pivô sempre foi reconhecido pelo talento. No entanto, o condicionamento dele é um assunto constante na NBA. Supostamente, o excesso de peso contribui para que ele sofra muitas lesões.

O jovem astro teve muitos contratempos no início da carreira. Em quatro anos, atuou em apenas 114 jogos. Por outro lado, ele se ausentou de 202 compromissos. Isso se agrava ainda mais quando olhamos só para as últimas duas temporadas, quando jogou apenas 29 de 173 confrontos. Ou seja, 16,7% dos embates.

Forma física de Zion Williamson

Mas, na última offseason, Zion prometeu que tudo seria diferente. Com o objetivo de vencer, o ala-pivô afirmou que seria imparável em 2023/24. Na época, o vice-presidente do Pelicans, David Griffin, ressaltou o comprometimento de Zion Williamson com o peso. Afinal, o jogador apareceu mais magro e esbanjando vitalidade nos treinos.

“Zion levou a offseason muito a sério aqui, no Pelicans, em 2023. O trabalho de condicionamento que ele fez durante esse período foi fantástico. É a primeira vez que o vi levar o processo tão a sério. Nesse sentido, é claro. Ele levou a profissão a sério neste ano, e afinal, isso é muito positivo. Enfim, ele investiu 100% em si mesmo”, explicou Griffin.

Mas, agora, é nítido que Williamson não está na melhor forma. Na verdade, o condicionamento do jovem astro parece ter regredido. Portanto, esse é um problema que a franquia terá de lidar nos próximos meses.

Cláusula para controle de peso

A preocupação do Pelicans com o peso de Zion Williamson é tanta que o contrato do atleta tem uma cláusula para controle de peso. Portanto, a franquia se protegeu contra os “quilinhos a mais” dele. Desse modo, o salário garantido do jogador poderá ser reduzido, caso a balança acuse excessos.

O vínculo prevê pesagens periódicas, por exemplo, com o objetivo de monitorar o físico de Zion. O seu peso e percentual de gordura, portanto, vão ser analisados. A linha traçada em contrato seria 295 libras. Ou seja, quase 134 quilos. Caso supere essa marca na soma simples do peso e percentual de gordura, a franquia passa a ter direito a diminuir o valor garantido no compromisso.

Em 2022, Zion fechou um contrato de US$193 milhões por cinco temporadas.

