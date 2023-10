Zion Williamson volta ao Pelicans e impressiona com enterradas

Alvo de lesões durante toda a sua carreira, Zion Williamson retornou ao New Orleans Pelicans e já impressionou a todos com suas enterradas. Durante o confronto diante do Memphis Grizzlies, na abertura da temporada da NBA, o ala-pivô terminou com 23 pontos e sete rebotes. Mas, certamente, foram as cravadas que chamaram a atenção na vitória do Pelicans por 111 a 104.

As enterradas mais impressionantes de Zion Williamson pelo Pelicans aconteceram no final do segundo quarto. Primeiro, partiu para cima do garrafão e encontrou Jaren Jackson Jr.. O jogador do Pelicans, no entanto, ignorou o melhor defensor da NBA na última temporada e enterrou sobre o adversário.

Z LOOK OUT 😤 pic.twitter.com/YyWevYc3HF Publicidade — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 26, 2023

Na jogada seguinte, então, o Grizzlies acelerou o jogo e Luke Kennard recebeu livre no perímetro. O arremesso, no entanto, bateu no aro. Brandon Ingram pegou o rebote e avançou para o ataque. Assim, em uma ponte aérea, encontrou Zion, que cravou sobre Desmond Bane.

Os momentos resgataram na memória dos fãs a marca registrada do jovem. Afinal, desde que surgiu no basquete, Williamson teve os atributos físico-atléticos como ponto forte. Essa habilidade, aliás, o garantiu como escolha número 1 do Draft de 2019.

Mas, apesar das expectativas, as lesões marcam a carreira de Zion. Na sua primeira temporada, entrou em apenas 24 jogos. Na segunda, esta sua campanha mais saudável, em 61. Isso se agrava ainda mais quando olhamos só para os últimos dois anos. Jogou apenas 29 de 173 confrontos. Ou seja, 16,7% dos embates do período.

Assim, as ausências motivaram as críticas a respeito do seu físico. Afinal, o ala-pivô sempre apareceu fora de forma na volta das férias. Desta vez, entretanto, está mais magro. Algo que levou o vice-presidente do Pelicans, David Griffin, a falar sobre o tema.

“Zion Williamson levou a offseason de 2023 muito a sério aqui no Pelicans. O trabalho de condicionamento que ele fez durante esse período foi fantástico. É a primeira vez que o vi levar o processo tão a sério. Nesse sentido, é claro. Ele levou a profissão a sério neste ano, e afinal, isso é muito positivo. Ele investiu 100% em si mesmo”, explicou Griffin.

No Media Day desta temporada, Zion revelou que o seu objetivo é vencer. Além disso, afirmou que deseja ser imparável na temporada 2023/24. O atleta, porém, reconheceu que precisava mudar hábitos para ficar em forma.

“É óbvio que eu precisava trabalhar algumas coisas para o meu bem, para ficar mais saudável e tudo mais. No entanto, o grande foco é ser a minha melhor versão, imparável. Quero vencer com meus irmãos neste ano. Estou focado para ajudar ao máximo. Enfim, vamos transformar esta franquia”, disse o jovem astro.

Muita calma

Apesar da empolgação, o técnico Willie Green mantém a calma, quando perguntado se o astro terá restrição de minutos. “Nós vamos trabalhar duro e fazer tudo o que for possível. Existem coisas que estão fora do nosso controle, mas Zion e nosso departamento médico estão trabalhando juntos para que ele fique saudável este ano”, comentou.

“Nós não sabemos ainda se haverá restrição de minutos. Ainda estamos avaliando dia após dia. Neste momento, ele está ótimo. Então, vamos seguir monitorando. Enfim, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Estamos ansiosos por uma grande temporada”, completou Green.

