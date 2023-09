Alemanha sofre no fim, mas vence os EUA vai à final da Copa do Mundo com a Sérvia

A Alemanha surpreendeu e fez história ao vencer os EUA por 113 a 111, nesta sexta-feira (8), na semifinal da Copa do Mundo de Basquete. Com jogo coletivo forte, dominou os astros da NBA ao longo de todo o confronto. Com o resultado, os alemães farão a primeira final de sua história no torneio. O adversário será a Sérvia que mais cedo superou o Canadá.

Um dos principais nomes do triunfo da Alemanha sobre os EUA na semifinal da Copa do Mundo foi o improvável Andreas Obst. O jogador do Bayern de Munique foi o cestinha da partida com 24 pontos. Além disso, distribuiu seis assistências e converteu 50% das bolas do perímetro em oito tentativas. Ele dominou os ataques no primeiro tempo.

O coletivo alemão, aliás, foi fundamental. Prova disso são os seis diferentes jogadores com mais de dois dígitos em pontuação. Desses, três superaram a marca de 20 pontos. Além de Obst, Franz Wagner, com 22 pontos e Daniel Theis, com 21, foram destaques. Dennis Schroder, líder da equipe, terminou com 17 pontos e nove assistências.

O armador foi fundamental, sobretudo, nos minutos finais. Com bolas importantes e comandando o time, manteve a Alemanha na liderança. Mas o placar foi construído no terceiro período. Apesar de dominar boa parte do confronto, a seleção europeia abriu boa vantagem na volta do intervalo. Afinal, foi o placar mais elástico em um quarto com 11 de diferença.

Por outro lado, os Estado Unidos demoraram a entrar no jogo. Anthony Edwards foi o principal pontuador com 23 pontos, além de oito rebotes. Mas os titulares tiveram dificuldades. Então, Austin Reaves saiu bem do banco para contribuir com 21 pontos em 24 minutos me quadra.

Mikal Bridges, por sua vez, chegou a ser o principal nome do time americano no primeiro tempo, mas não explodiu. Assim, terminou com 17 pontos em 32 minutos. Por fim, Jalen Brunson foi o último atleta dos EUA a superar os dois dígitos em pontos. O armador anotou 15, mas foi participativo com sete assistências.

O triunfo da Alemanha, portanto, é histórico. Isso porque será a primeira final da equipe em Copas do Mundo. Vale lembrar que o time germânico está invicto no campeonato. Da mesma forma, impôs o maior número de pontos que os EUA sofreu na história do torneio.

Agora, os alemães enfrentam a Sérvia na grande decisão do Mundial. A partida será no domingo (10), às 9h40 (horário de Brasil). Canadá e Estados Unidos decidem o terceiro lugar, no mesmo dia, às 5h30.

O jogo

O duelo começou melhor para a Alemanha que conseguiu uma corrida de 7 a 2 nos primeiros minutos. Mais ligada na defesa, também foi mais paciente no ataque. Os EUA chegaram a diminuir a diferença, mas por pouco tempo. Então, Steve Kerr parou o jogo pela primeira vez. Mas sem resultado imediato. Os alemães seguiram rodando melhor a bola.

Com quatro minutos no relógio, a Alemanha castigou no perímetro e chegou a impor dez de vantagem. Mas os americanos devolveram na mesma moeda e não deixaram o rival se empolgar. Assim, já no minuto final, foi a vez o técnico europeu parar o jogo, mas sem sucesso, o placar chegou a ficou igual com um minuto para o fim do quarto. 31 a 29 Alemanha.

O duelo ficou ainda mais brigado no segundo quarto com muita disposição das duas equipes. O banco americano entrou bem, sobretudo com Austin Reaves que conseguiu dez pontos em sete minutos em quadra. Pelo lado alemão, com Dennis Schroder mais discreto, Franz Wagner assumiu a responsabilidade no ataque.

Os minutos finais do primeiro tempo foram da Alemanha com melhor presença nos rebotes. O time europeu virou a partida após os EUA abrirem quatro e devolveram na mesma moeda. Mas a forte defesa alemã sofreu nos segundos finais. Portanto, os americanos retomaram a liderança com Tyrese Haliburton em quadra. 60 a 59 EUA.

Segundo tempo

O ritmo da segunda etapa começou semelhante ao do segundo quarto. Mas uma corrida de 6 a 0 fez a Alemanha abrir boa vantagem. Essa diferença então, durou até a metade do terceiro período. Ainda dominante nos rebotes ofensivos, o time europeu chegou a abrir nove pontos com menos de três minutos no relógio.

A Alemanha ficou quente do perímetro. Com isso, mesmo sofrendo pontos, abriu dez de diferença no minuto final. À essa altura, o time tinha três jogadores com 19 pontos ou mais. Por outro lado, os americanos não conseguiam neutralizar os ataques do adversário. 94 a 84 Alemanha.

O cenário pouco mudou no último quarto. Os americanos não conseguiam se impor no ataque abusaram de jogadas individuais. Por outro lado, a forte marcação alemã continuou. Além disso, permaneceu com bom aproveitamento ofensivo. Então, a vantagem de dez pontos construída no terceiro período se manteve com quatro minutos para o fim.

Mas os Estados Unidos aumentou o ritmo nos minutos finais. Assim, colocou fogo no jogo ao diminuir a desvantagem para três pontos. A Alemanha passou a desperdiçar e a defesa não neutralizou as investidas do rival. Uma bola do perímetro deu alívio para os alemães que, no ataque seguinte, pontuaram de novo com Schroder.

Restando 30 segundos, a equipe europeia liderava por quatro pontos. Os EUA até diminuiu para um pontos, mas a Alemanha sacramentou o triunfo histórico.

Estados Unidos 111 x 113 Alemanha

Destaques

EUA

Anthony Edwards: 23 pontos, oito rebotes e três assistências

Austin Reaves: 21 pontos, sendo 3/5 do perímetro

Mikal Bridges: 17 pontos, três assistências e 3/3 do perímetro

Jalen Brunson: 15 pontos e sete assistências

Alemanha

Andreas Obst: 24 pontos, seis assistências e 4/8 do perímetro

Franz Wagner: 22 pontos, cinco rebotes e 3/10 do perímetro

Daniel Theis: 21 pontos e sete rebotes

Dennis Schroder: 17 pontos, nove assistências e 3/7 do perímetro

Johannes Thiemann: dez pontos e cinco rebotes

Mo Wagner: dez pontos

Sérvia vence o Canadá, vai à final, e repete o feito de 2014

Mais cedo, a Sérvia se classificou para a final da Copa do Mundo de Basquete de 2023 ao superar o Canadá por 95 a 86. A última participação dos sérvios em decisão de Copa do Mundo foi em 2014, quando também foram finalistas com os EUA.

A equipe sérvia impôs seu estilo de jogo ao longo da partida e controlou o placar sob a liderança de Bogdan Bogdanovic. O ala-armador do Atlanta Hawks foi o cestinha da partida com 23 pontos. Além disso, cinco jogadores marcaram mais de dez pontos. Destaque também para Nikola Milutinovic que fez um duplo-duplo com 16 pontos e dez rebotes.

O Canadá foi para o intervalo com 13 pontos de desvantagem e não conseguiu se recuperar no segundo tempo. Isso, mesmo cortando a diferença para apenas um ponto na terceira parcial. Mas não conseguiram confirmar a recuperação no último quarto.

Shai Gilgeous-Alexander, aliás, foi discreto. Grande nome canadense no Mundial, passou os primeiros 15 minutos sem pontuar. A sérvia impôs forte marcação ao astro. Como resultado, ele terminou o jogo com 15 pontos e nove assistências. Ou seja, bem abaixo da média de 25 pontos na competição.

RJ Barrett, então, assumiu o protagonismo no ataque. No entanto, a Sérvia foi melhor ao longo de todo o confronto. Apesar de perder os dois últimos quartos, a vantagem construída no primeiro tempo foi o bastante para garantir a classificação.

Sérvia 95 x 86 Canadá

Destaques

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 23 pontos, quatro rebotes, três assistências e 3/4 do perímetro

Nikola Milutinov: 16 pontos e dez rebotes

Ognjen Dobric: 16 pontos

Marko Guduric: 12 pontos, sendo 3/5 do perímetro

Aleksa Avramovic: dez pontos

Canadá

RJ Barrett: 23 pontos, três rebotes e 3/8 do perímetro

Dillon Brooks: 16 pontos, três rebotes e 3/8 do perímetro

Shai Gilgeous-Alexander: 15 pontos, nove assistências e três roubos de bola

Nickeil Alexander-Walker: dez pontos

Guia Futebol