Com Clippers na liderança, veja a classificação da NBA 2023/24

O Los Angeles Clippers chegou de vez. Apesar de não jogar na rodada de terça-feira da NBA, o Clippers subiu na classificação e lidera o Oeste em 2023/24. Isso porque Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder perderam para o Chicago Bulls e Utah Jazz respectivamente. Assim, a equipe de Los Angeles tem o melhor retrospecto em sua Conferência.

Para atingir a liderança na classificação do Oeste, entretanto, o Clippers atropelou seus adversários nas últimas rodadas da temporada 2023/24 da NBA. Para ter uma ideia, desde o dia 2 de dezembro, o time venceu 26 dos últimos 31 jogos. Enquanto isso, Denver Nuggets, Timberwolves e Thunder possuem exatamente a mesma campanha no momento: 35 triunfos em 51 partidas. Embora tenha vencido uma a menos, o time californiano também tem uma derrota abaixo dos adversários.

Por outro lado, no Leste, o Boston Celtics segue em primeiro. Mas o Celtics tem um novo adversário na briga pelo topo: o Cleveland Cavaliers.

Apesar de o Cavs jogar várias partidas sem mais dois de seus titulares (Evan Mobley e Darius Garland), Donovan Mitchell e Jarrett Allen brilharam no período. Então, o Cavaliers, que ao fim de dezembro era apenas o sexto com 18 vitórias e 16 derrotas, venceu impressionantes 14 dos últimos 16 jogos.

Mas a subida de Cleveland coincide com a queda de algumas equipes que vinham brigando pelos primeiros postos no começo da temporada 2023/24 da NBA. O Orlando Magic, por exemplo, chegou a ocupar o segundo lugar no Leste no início de dezembro. Hoje, o Magic é apenas o oitavo. Por fim, o Philadelphia 76ers sente a ausência de Joel Embiid, que vai perder mais cerca de cinco semanas (pelo menos) e também caiu. O Sixers tem aproveitamento de 25% sem seu principal jogador.

Ainda no Leste, o Milwaukee Bucks vem tendo grandes problemas. Após a demissão de Adrian Griffin do comando da equipe, a direção escolheu Doc Rivers para o seu lugar. Mas desde que Rivers assumiu, o Bucks possui apenas uma vitória em cinco jogos. Aliás, até quando venceu (diante do Dallas Mavericks), o time não jogou bem e chegou a estar 25 pontos atrás. No entanto, Milwaukee se recuperou naquele embate, virando no último quarto.

Já o New York Knicks, mesmo com lesões de alguns de seus principais jogadores, segue crescendo na classificação em 2023/24. O time possui 33 vitórias e 18 derrotas, mesma campanha do Bucks.

Quem para Clippers e Cavs?

Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers sobem na classificação da NBA em 2023/24 por conta de grandes trabalhos nos últimos anos. O Clippers, por exemplo, sempre teve o azar de perder os astros Paul George e Kawhi Leonard por lesões ano após ano. No entanto, os dois estão saudáveis na atual campanha e, com a adição de James Harden, o time cresceu muito de produção.

É bem verdade que o início de Harden não foi bom e o time sofreu com críticas. Mas bastou Russell Westbrook entender seu papel e pedir para começar os jogos do banco e as coisas funcionaram. Como resultado, o time é o líder no momento no Oeste, enquanto Westbrook é o favorito ao prêmio de melhor reserva. Por fim, George e Leonard estão de volta ao All-Star Game.

Já o Cavaliers vem sobrando no Leste. É óbvio que o time sentiu falta de Garland e Mobley, mas os astros (sim, no plural) Allen e Mitchell cuidaram das coisas por lá. Apesar de o pivô não ser escolha para o All-Star Game, ele fez absolutamente de tudo: defendeu (trancou o garrafão), pontuou, pegou rebotes e passou como uma verdadeira estrela.

Agora, Mobley e Garland estão de volta, enquanto Max Strus contribui bastante dos dois lados da quadra. Assim como o Knicks, o Cavs é time para brigar pelo topo com o Celtics.

Confira a classificação da NBA 2023/24 com o Clippers como novo líder do Oeste

Leste

Posição Nome V D % 1 Boston Celtics 38 12 76.0 2 Cleveland Cavaliers 32 16 66.7 3 Milwaukee Bucks 33 18 64.7 4 New York Knicks 33 18 64.7 5 Philadelphia 76ers 30 19 61.2 6 Indiana Pacers 29 23 55.8 7 Miami Heat 27 24 52.9 8 Orlando Magic 27 24 52.9 9 Chicago Bulls 24 27 47.1 10 Atlanta Hawks 22 28 44.0 11 Brooklyn Nets 20 30 40.0 12 Toronto Raptors 17 33 34.0 13 Charlotte Hornets 10 39 20.4 14 Washington Wizards 9 40 18.4 15 Detroit Pistons 6 43 12.2

Oeste

Posição Nome V D % 1 Los Angeles Clippers 34 15 69.4 1 Oklahoma City Thunder 35 16 68.6 3 Minnesota Timberwolves 35 16 68.6 4 Denver Nuggets 35 16 68.6 5 Sacramento Kings 29 20 59.2 6 Phoenix Suns 30 21 58.8 7 New Orleans Pelicans 29 21 58.0 8 Dallas Mavericks 28 23 54.9 9 Los Angeles Lakers 27 25 51.9 10 Utah Jazz 26 26 50.0 11 Golden State Warriors 22 25 46.8 12 Houston Rockets 23 27 46.0 13 Memphis Grizzlies 18 33 35.3 14 Portland Trail Blazers 15 35 30.0 15 San Antonio Spurs 10 40 20.0

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

