EUA amassa Itália e avança à semifinal da Copa do Mundo

A seleção dos EUA atropelou a Itália e está na semifinal da Copa do Mundo de Basquete. Nesta terça-feira (5), em Manila, nas Filipinas, os norte-americanos venceram por 100 a 63. Dessa forma, está entre as quatro melhores seleções do Mundial.

Agora, os EUA esperam o vencedor do duelo entre Alemanha e Letônia, que se enfrentam nesta quarta (6). A semifinal vai ocorrer nesta sexta-feira (8), também em Manila.

Depois de perder a invencibilidade no Mundial, a seleção norte-americana levou o jogo a sério desde o começo. Os EUA, aliás, foram dominantes nos dois lados da quadra. Com uma defesa sufocante, tirou o conforte do ataque italiano. Assim, os europeus forçaram muitos arremessos do perímetro.

Publicidade

Ofensivamente, os americanos abusaram da habitual transição e fizeram muitas cestas fáceis. Mikal Bridges e Tyrese Haliburton foram os destaques. O ala do Brooklyn Nets foi o cestinha do duelo, com 24 pontos em 18 minutos. O armador do Indiana Pacers, por sua vez, veio bem do banco e anotou 18 pontos, todos através de bolas de três.

Ao final do primeiro tempo, o jogo parecia definido. Os EUA foram para o intervalo com uma vantagem de 22 pontos: 46 a 24. A tampa do caixão italiano foi fechada no terceiro período, quando os americanos abriram 83 a 44.

Leia Mais!

Dessa forma, o quarto período foi protocolar. Serviu, acima de tudo, para dar tempo de quadra aos reservas pouco utilizados. Portanto, os EUA amassaram a Itália e se garantiram na semifinal da Copa do Mundo.

Publicidade

Os italianos terminaram o jogo com um aproveitamento pífio de 18% nas bolas de três. Foram apenas sete cestas em 38 tentativas. Criticado pela passividade nos rebotes, os norte-americanos foram ótimos nesse quesito: 51 a 33.

Itália 63 x 100 EUA

Itália

Simone Fontecchio: 18 pontos, cinco rebotes, dois tocos e 6-13 nos arremessos de quadra

Stefano Tonut: 11 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

EUA

Mikal Bridges: 24 pontos, sete rebotes, 4-6 nas bolas de três e 8-11 nos arremessos de quadra

Tyrese Haliburton: 18 pontos, quatro rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e 6-8 nas bolas de três

Austin Reaves: 12 pontos e quatro rebotes

Publicidade

Sérvia atropela Lituânia

Na outra partida das quartas de final, a Sérvia eliminou a Lituânia. Depois de um primeiro quarto equilibrado, os sérvios passaram a dominar o jogo. Fez 63 a 43 nos três períodos seguintes. Assim, venceu com facilidade por 87 a 68.

Publicidade

Bogdan Bogdanovic foi o cestinha do duelo, com 21 pontos. Além disso, ele acertou nove dos 13 arremessos de quadra que tentou.

Agora, a Sérvia enfrenta o vencedor do embate entre Canadá e Eslovênia. A semifinal vai ocorrer nesta sexta-feira (8), em Manila.

Publicidade

Lituânia 68 x 87 Sérvia

Lituânia

Tadas Sedekerskis: 14 pontos e nove rebotes

Rokas Jokubaitis: 13 pontos e nove assistências

Jonas Valanciunas e Ignas Brazdeikis: 11 pontos e quatro rebotes cada

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 21 pontos, quatro rebotes e 9-13 nos arremessos de quadra

Filip Petrusev: 17 pontos, seis rebotes e 7-8 nos arremessos de quadra

Stefan Jovic: 11 pontos e cinco assistências

Publicidade

Regulamento da Copa do Mundo

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

Publicidade

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol