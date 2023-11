Jogador do Thunder, Josh Giddey tem acusação séria

Tudo ainda está no ramo da especulação, mas Josh Giddey, jogador do Oklahoma City Thunder, enfrenta uma acusação séria. De acordo com um perfil no X, antigo Twitter, o australiano teve relações com uma jovem menor de idade. Embora a equipe ou o atleta não tenham falado sobre o caso, apuramos que a direção da NBA foi alertada.

O autor da publicação deletou sua conta, mas a situação começou a repercutir pela liga. Chet Holmgren, por exemplo, deletou fotos na rede social sobre Giddey e ele serem irmãos gêmeos.

Aparentemente Chet Holmgren apagou um tweet de outubro em que falava que Josh Giddey era seu irmão gêmeo… 😐 pic.twitter.com/d3yGmgMW2B — Thunder Brasil (@BrasilThunder) November 23, 2023

É necessário, entretanto, aguardar por mais informações sobre o assunto. Por ser uma situação séria, não vamos especular além do que já apareceu nas redes sociais. As alegações partem do princípio que a garota teria apenas 15 anos, mas existem fotos e vídeos. Mas caso seja confirmado que ela não tem 16 anos ainda, ele deverá ser processado. De acordo com o jornal Marca, a idade dela ainda não foi divulgada oficialmente, mas ela estaria cursando o high school. Ou seja, ainda no nível secundário do colégio.

Além disso, Josh Giddey e o Thunder só voltam às quadras no sábado, mas como não existe informação oficial sobre o jogador, é necessário aguardar algum tipo de posicionamento.

Josh Giddey está em seu terceiro ano na NBA, sempre pelo Thunder. Na última temporada, ele registrou 16.6 pontos, 7.9 rebotes e 6.2 assistências, mas ele teve queda de produção na atual campanha. Em 15 partidas, o jogador de 21 anos possui médias de 12.3 pontos, 5.7 rebotes e 4.5 passes decisivos. Durante a offseason da NBA, o atleta atuou pela seleção da Austrália na Copa do Mundo. Na ocasião, ele foi um dos principais destaques da equipe.

Agora, o Thunder vem sendo um dos melhores times da NBA. No momento, o time é o segundo na Conferência Oeste, com 11 vitórias e quatro derrotas.

Casos na NBA

A situação de Josh Giddey não é única na NBA. Apesar de ainda não existir nenhuma confirmação oficial, casos similares já aconteceram na liga.

Karl Malone, por exemplo, engravidou uma garota de 13 anos quando ele ainda estava no basquete universitário. No entanto, Malone nunca chegou a ser culpado. Ele entrou em acordo com a família dela anos depois. Eles tiveram um filho, que nasceu em 1984.

O caso de Josh Giddey ainda está em desenvolvimento, mas é possível que a NBA tome providências em breve, caso as alegações sejam verdadeiras.