NBA 2023/24: Calendário de transmissões do Prime Video

O Jumper Brasil apurou o calendário de transmissões de NBA no Prime Video para o Brasil em 2023/24. E, como não poderia deixar de ser, fizemos a lista com todas as partidas que serão exibidas no serviço de streaming da Amazon. Assim, pela segunda temporada seguida, a plataforma é parceira da liga.

A princípio, o Prime Video vai transmitir 123 jogos da temporada regular. Assim, serão rodadas duplas às terças e aos domingos, e, no mínimo, um jogo aos sábados. Além disso, vez ou outra serão exibidos duelos às quintas-feiras.

Nesta temporada, o Prime Video vai ter o direito de transmitir, com exclusividade, a decisão da Conferência Oeste. Além, é claro, de diversos jogos dos playoffs. Mas, as finais da NBA seguem com transmissões apenas da ESPN.

Publicidade

Nos próximos dias, o Jumper Brasil vai trazer a grade de jogos da ESPN e do Star+. Até o momento, nenhuma emissora da TV aberta fechou acordo com a liga. O contrato com Band, aliás, se encerrou no último mês de junho. Ou seja, por enquanto, apenas Prime Video, ESPN e Star+ terão transmissões da NBA.

A temporada 2023/24 será a 18ª com a cobertura total do Jumper Brasil, produtor de conteúdo de NBA mais antigo do país. Nesse sentido, o portal seguirá trazendo notícias diárias, atualizadas, além de produzir diversos conteúdos para suas redes sociais. Portanto, continue prestigiando o nosso trabalho!

Publicidade

Então, sem mais delongas, vamos ao calendário de transmissões do Prime Video para a temporada 2023/24 da NBA.

Calendário de transmissões do Prime Video – NBA 2023/24

Outubro (10)

24/10 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Denver Nuggets (20h30), Phoenix Suns x Golden State Warriors (23h)

26/10 (quinta-feira): Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks (20h30), Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (23h)

28/10 (sábado): New York Knicks x New Orleans Pelicans (20h), Utah Jazz x Phoenix Suns (23h)

29/10 (domingo): Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder (16h30), Los Angeles Lakers x Sacramento Kings (22h)

31/10 (terça-feira): New York Knicks x Cleveland Cavaliers (20h30), San Antonio Spurs x Phoenix Suns (23h)

Publicidade

Novembro (20)

04/11 (sábado): Phoenix Suns x Philadelphia 76ers (14h), Chicago Bulls x Denver Nuggets (22h)

05/11 (domingo): Toronto Raptors x San Antonio Spurs (17h30), Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers (20h)

11/11 (sábado): Miami Heat x Atlanta Hawks (21h30)

12/11 (domingo): Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers (17h30), Miami Heat x San Antonio Spurs (21h)

14/11 (terça-feira): San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder (21h30), Los Angeles Clippers x Denver Nuggets (0h)

18/11 (sábado): Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks (22h)

19/11 (domingo): Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets (17h), Sacramento Kings x Dallas Mavericks (21h30)

21/11 (terça-feira): Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers (21h30), Utah Jazz x Los Angeles Lakers (0h)

25/11 (sábado): Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder (19h), Rocky Balboa, Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers (21h30)

26/11 (domingo): Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks (17h30), Phoenix Suns x New York Knicks (20h)

28/11 (terça-feira): Milwaukee Bucks x Miami Heat (21h30), Golden State Warriors x Sacramento Kings (0h)

Leia Mais!

Pedidos de troca de astros fazem mal à NBA?

Confira os grupos e a tabela da Copa NBA

Site lista os 25 melhores armadores da história na NBA

Publicidade

Dezembro (14)

02/12 (sábado): Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (18h), Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks (23h)

12/12 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks (21h30), Golden State Warriors x Phoenix Suns (0h)

16/12 (sábado): Detroit Pistons x Milwaukee Bucks (20h), Damian Lillard, Brooklyn Nets x Golden State Warriors (22h30)

17/12 (domingo): New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs (17h30), Houston Rockets x Milwaukee Bucks (21h)

19/12 (terça-feira): Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans (21h30), Boston Celtics x Golden State Warriors (0h)

23/12 (sábado): Milwaukee Bucks x New York Knicks (14h30), Boston Celtics x Los Angeles Clippers (17h30)

30/12 (sábado): Dallas Mavericks x Golden State Warriors (22h30)

31/12 (domingo): Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (21h)

Janeiro (27)

04/01 (quinta-feira): Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs (21h30), Denver Nuggets x Golden State Warriors (0h)

06/01 (sábado): Boston Celtics x Indiana Pacers (21h)

07/01 (domingo): San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers (15h), Memphis Grizzlies x Phoenix Suns (22h)

11/01 (quinta-feira): Boston Celtics x Milwaukee Bucks (21h30), Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (0h)

13/01 (sábado): Golden State Warriors x Milwaukee Bucks (22h)

14/01 (domingo): Indiana Pacers x Denver Nuggets (17h30), Sacramento Kings x Milwaukee Bucks (21h)

15/01 (segunda-feira): San Antonio Spurs x Atlanta Hawks (17h30), Karim Benzema, Golden State Warriors x Memphis Grizzlies (20h)

16/01 (terça-feira): Denver Nuggets x Philadelphia 76ers (21h30), Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers (0h)

18/01 (quinta-feira): Chicago Bulls x Toronto Raptors (21h30), Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves (0h)

20/01 (sábado): Milwaukee Bucks x Detroit Pistons (17h), San Antonio Spurs x Washington Wizards (21h)

21/01 (domingo): Indiana Pacers x Phoenix Suns (22h)

23/01 (terça-feira): New York Knicks x Brooklyn Nets (21h30), Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers (0h)

25/01 (quinta-feira): Boston Celtics x Miami Heat (21h30), Sacramento Kings x Golden State Warriors (0h)

27/01 (sábado): Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs (22h30)

28/01 (domingo): Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons (20h)

30/01 (terça-feira): Indiana Pacers x Boston Celtics (21h30), Philadelphia 76ers x Golden State Warriors (0h)

Publicidade

Fevereiro (21)

01/02 (quinta-feira): Los Angeles Lakers x Boston Celtics (21h30), Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies (0h)

03/02 (sábado): Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks (22h30)

04/02 (domingo): Los Angeles Clippers x Miami Heat (20h)

06/02 (terça-feira): Dallas Mavericks x Brooklyn Nets (21h30), Milwaukee Bucks x Phoenix Suns (0h)

08/02 (quinta-feira): Dallas Mavericks x New York Knicks (21h30), Denver Nuggets x Los Angeles Lakers (0h)

10/02 (sábado): Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks (17h)

11/02 (domingo): Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder (17h)

13/02 (terça-feira): Oklahoma City Thunder x Orlando Magic (21h30), Sacramento Kings x Phoenix Suns (0h)

15/02 (quinta-feira): Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies (22h30)

22/02 (quinta-feira): Phoenix Suns x Dallas Mavericks (21h30), Yves Bissouma, Los Angeles Lakers x Golden State Warriors (0h)

24/02 (sábado): Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves (22h)

25/02 (domingo): San Antonio Spurs x Utah Jazz (22h)

27/02 (terça-feira): Philadelphia 76ers x Boston Celtics (21h30), Miami Heat x Portland Trail Blazers (0h)

29/02 (quinta-feira): Golden State Warriors x New York Knicks (21h30), Miami Heat x Denver Nuggets (0h)

Março (20)

02/03 (sábado): Utah Jazz x Miami Heat (19h)

03/03 (domingo): Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves (17h30)

05/03 (terça-feira): Atlanta Hawks x New York Knicks (21h30), Phoenix Suns x Denver Nuggets (0h)

07/03 (quinta-feira): Miami Heat x Dallas Mavericks (21h30), Boston Celtics x Denver Nuggets (0h)

09/03 (sábado): San Antonio Spurs x Golden State Warriors (22h30)

10/03 (domingo): Philadelphia 76ers x New York Knicks (19h)

12/03 (terça-feira): Philadelphia 76ers x New York Knicks (20h30), Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers (23h)

14/03 (quinta-feira): Phoenix Suns x Boston Celtics (20h30), McLovin, Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder (23h)

16/03 (sábado): New York Knicks x Sacramento Kings (23h)

17/03 (domingo): Brooklyn Nets x San Antonio Spurs (20h)

23/03 (sábado): Phoenix Suns x San Antonio Spurs (21h)

24/03 (domingo): Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves (20h)

26/03 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks (20h30), Dallas Mavericks x Sacramento Kings (23h)

30/03 (sábado): Boston Celtics x New Orleans Pelicans (18h)

31/03 (domingo): Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets (16h30)

Publicidade

Abril (11)

02/04 (terça-feira): Golden State Warriors x Dallas Mavericks (20h30), Los Angeles Clippers x Sacramento Kings (23h)

04/04 (quinta-feira): Philadelphia 76ers x Miami Heat (20h30), Pat Riley, Denver Nuggets x Los Angeles Clippers (23h)

06/04 (sábado): Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies (21h)

07/04 (domingo): New York Knicks x Milwaukee Bucks (20h)

09/04 (terça-feira): Boston Celtics x Milwaukee Bucks (20h30), Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (23h)

11/04 (quinta-feira): New York Knicks x Boston Celtics (20h30), New Orleans Pelicans x Sacramento Kings (23h)

14/04 (domingo): Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (16h30)

NBA no Prime Video – Transmissões por equipe em 2023/24

Conferência Leste

Milwaukee Bucks: 18

Boston Celtics e New York Knicks: 13

Philadelphia 76ers: 12

Miami Heat: 10

Cleveland Cavaliers: 7

Brooklyn Nets: 6

Indiana Pacers: 4

Atlanta Hawks e Detroit Pistons: 3

Chicago Bulls e Toronto Raptors: 2

Orlando Magic e Washington Wizards: 1

Charlotte Hornets: ZERO

Publicidade

Conferência Oeste

Golden State Warriors: 19

Phoenix Suns: 16

Los Angeles Lakers: 15

Dallas Mavericks e San Antonio Spurs: 14

Denver Nuggets: 13

Los Angeles Clippers e Sacramento Kings: 11

Oklahoma City Thunder: 10

Memphis Grizzlies: 8

New Orleans Pelicans: 7

Minnesota Timberwolves: 6

Utah Jazz: 4

Portland Trail Blazers: 2

Houston Rockets: 1

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA