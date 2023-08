Paul George: “Luka Doncic pode ser o melhor de todos os tempos”

Muita gente ao redor da liga tem a impressão de que o futuro de Luka Doncic será especial, e o último a corroborar com a tese foi Paul George. No Podcast P Show, onde é o apresentador e dono do programa, o astro do Los Angeles Clippers cravou sua opinião sobre o armador do Dallas Mavericks. De acordo com George, o jovem esloveno pode ser até mesmo o “melhor jogador de todos os tempos”.

“Eu tenho uma opinião de que ele já é o cara. Não estou falando do futuro. Ele já é o melhor atualmente, um absurdo”, cravou o ala de 33 anos. “Ele tem tudo. É alto, tem uma capacidade de pontuar incrível. Além disso, se encaixa em vários contextos de jogo ofensivo, é inteligente e um ótimo construtor. Não é nenhum absurdo dizer que ele vai se tornar o melhor jogador internacional da história da NBA. Assim como, também não é uma heresia dizer que ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores de todos os tempos”.

Paul George on Luka Dončić in his most recent pod: pic.twitter.com/GDyArnkW1r Publicidade — Coopz (@Coopz___) August 28, 2023

Luka Doncic e Paul George já se enfrentaram por duas vezes nos playoffs, mesmo com a curta carreira da estrela texana. Em ambas as ocasiões, Los Angeles venceu, mas é justo dizer que os desempenhos do camisa 77 foram grandiosos.

Em 2019/20, o duelo aconteceu pela primeira rodada, na “bolha” da Disney. Na ocasião, vitória do Clippers em seis jogos. Entretanto, o desempenho do prodígio armador foi um pouco melhor que o do já consolidado ala: 31 pontos, 9.8 rebotes e 8.7 assistências para Doncic em sua estreia em playoffs.

Enquanto isso, George obteve 18.5 pontos, 6.8 rebotes e quatro assistências. No entanto, foi Kawhi Leonard quem resolveu o confronto, com 32.8 pontos e 10.2 rebotes.

No ano seguinte, um reencontro novamente na primeira fase. Desta vez, o Clippers teve mais trabalho, mas venceu a série por 4 a 3. Os números do astro do Mavs foram ainda maiores, incluindo 35.7 pontos, 10.3 assistências e 7.9 rebotes. Por outro lado, George produziu 23.6 pontos, nove rebotes e 5.7 assistências. Se recuperando, acima de tudo, das fortes críticas que sofreu um ano antes.

Em cinco anos atuando em Dallas, o jovem de 24 anos já foi eleito ao time ideal da temporada em quatro oportunidades. O esloveno também já atuou no All-Star Game quatro vezes.

Mundial de Basquete

Como não poderia deixar de ser, Doncic é o grande destaque da seleção da Eslovênia na Copa do Mundo da FIBA 2023.

Ele é o jogador com a maior média de pontos de todo o torneio até aqui, com 35.5 por partida. Soma também 8.5 rebotes e seis assistências por jogo. Por fim, tem 2.5 roubos de bola.

O país europeu venceu os dois jogos que disputou no torneio, mas ainda não confirmou a classificação para a segunda fase. A situação, entretanto, é confortável. Os triunfos foram contra a Venezuela (100 a 85) e Geórgia (88 a 67). Só uma derrota muito elástica para Cabo Verde no último jogo, aliada a um triunfo da Geórgia sobre a Venezuela nas mesmas condições, eliminaria o time do torneio. Os embates acontecem nesta quarta-feira (30).

