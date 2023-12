Russell Westbrook sobre ser reserva no Clippers: “Sacrifício”

Russell Westbrook mostrou que é um excelente jogador de grupo ao pedir para virar reserva no Los Angeles Clippers. Com a chegada de James Harden, o antigo armador titular entendeu que seria mais útil para a equipe saindo do banco. Afinal, nos primeiros jogos com o novo reforço, o Clippers sofreu com todos os astros juntos. Desse modo, Westbrook se sacrificou em prol do time.

Em entrevista para a Sports Illustrated, o astro de 35 anos abriu o jogo sobre a seu novo papel na equipe angelina. O armador, acima de tudo, ressaltou que o basquete é um jogo coletivo. Assim, Westbrook entende que é preciso fazer sacrifícios para alcançar o maior objetivo: ser campeão da NBA.

Publicidade

“Estou na liga há tanto tempo que entendo a definição de verdadeiro sacrifício. Sei como isso funciona. Às vezes pode não ser como você quer, mas se for para o bem da equipe, essa é a parte mais importante. Este é um jogo coletivo, e eu sei que o objetivo mais importante é ganhar um título”, afirmou o astro.

A decisão de Russell Westbrook de virar reserva no Clippers ocorreu após uma sequência de seis derrotas. Isso ocorreu há pouco mais de um mês. Na ocasião, o veterano abordou o técnico Tyronn Lue e fez o pedido inusitado. O treinador, então, acatou a sugestão de imediato. Com isso, Terance Mann virou titular ao lado de Harden, Paul George, Kawhi Leonard e Ivica Zubac. Westbrook, por sua vez, se tornou o sexto homem da equipe.

Publicidade

Leia mais sobre Russell Westbrook e o Clippers!

Desde então (últimos 17 jogos), o Clippers parece outro time. São 14 vitórias no período. Com o tempo, os astros foram se entrosando e entendendo seus papéis na equipe. Hoje, a equipe vive grande fase, com uma sequência de nove vitórias. Não por acaso, subiu para o quarto lugar da Conferência Oeste.

Portanto, o sacrifício de Russell Westbrook em virar reserva pode ter salvado a temporada do Clippers. Afinal, o time se encaixou. Então, com todos saudáveis, a equipe é candidata ao título da temporada.

Vale lembrar que Harden e Westbrook são companheiros de time pela terceira vez na NBA. No Oklahoma City Thunder, eles eram jovens. O camisa 0 era o titular, enquanto Harden exercia o papel de sexto homem. Pelo Thunder, Westbrook se tornou MVP da liga (2017).

Publicidade

Mas, o encaixe entre os dois craques realmente foi complicado no Houston Rockets. Afinal são jogadores que precisam da bola nas mãos para entregarem o seu melhor em quadra. A parceria no Texas não foi uma experiência funcional e, assim, durou pouco. No entanto, isso não abalou a amizade dos jogadores. Tanto que, logo que chegou ao Clippers, Harden foi recebido por Westbrook.

Na sequência de nove triunfos do time angelino, o impacto da dupla é impressionante. Afinal, o Clippers tem uma eficiência ofensiva de 136 e uma eficiência defensiva de 113,3. Ou seja, um saldo de cestas (net rating) de 22,7. Portanto, juntos, eles estão se destacando nos dois lados da quadra.

Publicidade

Como Russell Westbrook está se saindo na reserva do Clippers?

Desde que foi para a reserva, Russell Westbrook tem uma média de apenas 20,6 minutos por jogo no Clippers. Suas médias, no período, são de 9,5 pontos, 5,8 rebotes e quatro assistências. Mas, no momento, o astro não se importa com os números. Para ele, o importante é se doar ao máximo em quadra.

“Eu entendo meu valor e minhas habilidades. Não importa a quantidade de minutos na quadra. Sei que sou uma força de energia. Deus me abençoou com essa habilidade. Quando estou na quadra, seja por cinco ou 20 minutos, eu me certifico de competir. Sei que meu dever é jogar duro todas as noites”, revelou o nove vezes All-Star.

Publicidade

Por onde passou, Westbrook sempre foi elogiado pelos companheiros. Líder nato, o armador tem a reputação de ser uma influência positiva no vestiário. No Clippers, isso não é diferente. É só notarmos o nível de sacrifício do astro ao aceitar um papel menor na equipe.

“Você não pode simplesmente liderar quando quiser. Parte do meu dever desde que entrei nesta liga é liderar. Independentemente do que esteja acontecendo, os meus companheiros precisam aprender e entender o quão importante é o papel deles na equipe. Sempre que tenho uma chance, tento estar ao lado deles. Além disso, tento passar confiança a eles e garantir que eles entendam o a importância que têm para o time. Enfim, isso faz parte do meu trabalho”.

Publicidade

“Eu realmente gosto de ver os meus companheiros se saindo melhor. Isso é realmente quem eu sou. Eu me tiro da equação. Aceito todas as críticas por qualquer um. Aceito toda a pressão. Eu realmente não me importo porque sei o que é importante para o meu companheiro de equipe”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA