Sem NBA, Bruno Caboclo fecha com nova equipe

O brasileiro Bruno Caboclo até tentou voltar para a NBA, mas ele já encontrou uma nova equipe para seguir sua carreira. De acordo com o site Telesport, Caboclo vai jogar pelo Partizan, da Sérvia. No entanto, para ele conseguir fechar o seu novo clube, ele teve de resolver sua situação com o Venezia, da Itália.

O ala-pivô tinha um contrato com a equipe italiana, mas não se apresentou após a Copa do Mundo de Basquete. Assim, o presidente do Venezia atacou o jogador, que não se pronunciava sobre o assunto. Então, Bruno Caboclo acertou com o Maccabi Ranana, uma equipe de Israel para a disputa da pré-temporada da NBA. O contrato era válido apenas por aquele período.

Posteriormente, Caboclo explicou o que houve.

“Fechar com o Ranana foi uma decisão posterior, mas eu tive problemas. Eu mudei de agentes e muitas coisas mudaram para mim”, afirmou após o jogo contra o Brooklyn Nets. “A oportunidade chegou e eu pensei que seria boa, então aproveitei. Mas eu queria ir para o Venezia. Meu agente assinou por mim, mas eu sentia que poderia fazer coisas melhores para o meu jogo. Eu não tenho problema algum com o Venezia, mas é sobre minha carreira. Algumas pessoas não gostaram, mas é minha carreira”.

Bruno Caboclo tinha o objetivo de jogar na NBA, mas sua segunda opção era uma equipe que disputasse a EuroLiga. Então, o Partizan surgiu como a alternativa ideal. O clube sérvio está na competição e, a partir de agora, terá o brasileiro em um contrato de dois anos. Os valores, entretanto, não foram divulgados.

O ala-pivô chamou a atenção durante o Mundial, enquanto representava a seleção brasileira. Ele obteve médias de 16.4 pontos e 9.2 rebotes no torneio e foi o principal destaque do país.

Agora, com a liberação do Venezia, o jogador deve se apresentar em breve e começar a treinar pelo Partizan. No momento, o time é o 11° na classificação, após cinco partidas. A equipe possui duas vitórias e três derrotas. Na próxima sexta-feira, o adversário será o Saski Baskonia, da Espanha.

Bruno Caboclo na NBA

O brasileiro foi a vigésima escolha do Draft de 2014, pelo Toronto Raptors. No entanto, ele fez apenas 25 partidas pela equipe canadense na NBA. Entre idas e vindas na G-League, Caboclo ficou em Toronto por três temporadas e meia, antes de ir para o Sacramento Kings, em troca.

No Kings, ele atuou em dez jogos e, em 2018/19, o jogador foi para o Memphis Grizzlies. Em outra situação, Caboclo conseguiu jogar e foi titular em 19 das 34 partidas, com médias de 8.3 pontos, 4.6 rebotes e 1.0 bloqueio em cerca de 23 minutos.

Mas no ano seguinte, o Grizzlies o negociou para o Houston Rockets, onde ele somou 14 jogos, sempre na reserva. Então, ele assinou contrato com o Boston Celtics para a disputa da temporada 2022/23. Só que o time de Massachusetts perdeu jogadores por lesão e a diretoria optou por outros atletas e o dispensou.

Na NBA, ele atuou em um total de 105 jogos e teve médias de 4.2 pontos e 2.6 rebotes em cerca de 12.3 minutos.

Aos 28 anos, Bruno Caboclo vai para uma equipe tradicional e campeã de 1991/92 da EuroLiga.

