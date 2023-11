“Warriors não é candidato a título da NBA”, alerta Charles Barkley

O Golden State Warriors sofreu uma dura virada do Sacramento Kings, nessa terça-feira (28), e perdendo ainda na Copa da NBA, por 124 a 123. Assim, a franquia se despediu precocemente do torneio.. A derrota, então, trouxe mais críticas do ex-jogador Charles Barkley. Segundo o polêmico comentarista da TNT, o Warriors não é candidato ao título da NBA.

“Como eu disse a vocês, este time está acabado. Vocês pensaram que eu estava louco”, disse Barkley. “Eles têm um time velho e o Warriors não é mais um candidato ao título da NBA”, completou.



O ídolo do Phoenix Suns ainda relembrou a campanha da franquia na última pós-temporada. A equipe venceu eliminou justamente o Kings, na primeira fase do Oeste. No entanto, para o comentarista, somente avançou graças a Stephen Curry, que marcou 50 pontos no jogo final.

“Eles escaparam no ano passado porque Steph ficou maluco no jogo 7. Sacramento deveria ter vencido”, afirmou o ex-jogador. “Steph vai começar a cair de rendimento em breve. Não vai conseguir fazer isso porque os outros caras também não são mais os mesmos. Este time está acabado”, reforçou.

Pior da Califórnia

Esta não é a primeira vez que Barkley faz duras críticas ao Warriors. Afinal, antes do início da temporada, o comentarista colocou o time como o pior da Califórnia. Sendo, na época, um choque para diversas pessoas, uma vez que a franquia entrou como uma das favoritas ao título.

“Golden State é a quarta melhor equipe da Califórnia agora. Ou seja, o pior deles. Afinal, os jogadores velhos não ficam melhores. Eles só ficam mais velhos. Eu não gosto do futuro desse elenco. Eles viveram excelentes temporadas e, certamente, trata-se de uma ótima organização. Mas Clippers, Lakers e Sacramento são bem superiores hoje”, cravou o polêmico comentarista da TNT.

O comentário aconteceu antes da estreia para o Phoenix Suns. Na ocasião, o Stephen Curry e companhia perderam em frente sua torcida para o estrelado time do Arizona. Para piorar, o Suns não contava com o reforço Bradley Beal. O resultado, então, provou para Barkley as diferenças entre as equipes.

