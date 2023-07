Yago Mateus fecha com o Estrela Vermelha após boa Summer League

Depois de boa participação na Summer League, Yago Mateus acertou com o Estrela Vermelha, de Belgrado, para a temporada 2023/24. O armador brasileiro foi eleito MVP das Finais da liga alemã após ser campeão com o Ratiopharm Ulm em seu primeiro ano na Europa. Assim, recebeu convite do Chicago Bulls para o torneio de verão da NBA.

Yago Mateus, que já está de volta ao Brasil depois de disputar Summer League, em Las Vegas, assinou com o novo clube nesta segunda-feira (17). Como resultado, vestirá a camisa do atual tetracampeão sérvio. Então, vai disputar o torneio de maior prestígio no “velho continente”: a Euroliga.

Na liga de verão, o armador de 24 anos e 1.75 metro conseguiu bons números. Em quatro jogos disputados, obteve médias de 8.3 pontos, 3.3 rebotes e 4.5 assistências em 19.1 minutos em quadra.

“Há um ano, eu estava assinando com o Ratiopharm Ulm e estava muito feliz de chegar à Europa. Sabia que seria um grande passo na minha carreira. Agora, estou assinando com o Estrela Vermelha. Então, dou um passo gigantesco na minha carreira. Sempre foi um sonho jogar a Euroliga. Portanto, sempre foi um sonho estar entre os melhores e fazer parte disso é um sonho não só meu, mas também da minha família, de todos que estão sempre ao meu lado”, comentou o brasileiro.

Sobre a experiência nos Estados Unidos, Yago destacou a oportunidade de jogar e evoluir ao longo da Summer League, vestindo uma das camisas mais icônicas da liga.

“Foi incrível! Desde os primeiros momentos, de quando eu cheguei em Chicago. Todos me trataram muito bem, falaram que me acompanham há um tempo. Desde que fomos para Las Vegas, deu para ver que é realmente outro mundo quando se fala de basquete. Então, ter vestido uma das camisas mais históricas do esporte, foi uma experiência que vou levar comigo pra sempre. Estou feliz por ter tido essa oportunidade, ter competido, mostrado o meu jogo, aprendido e, sem dúvidas, ter evoluído ainda mais após essa Summer League com os Bulls”, completou o armador.

Vale lembrar que o reforço do Estrela Vermelha também está na pré-lista da Copa do Mundo. Então, vai se apresentar à seleção brasileira no dia 27 de julho, em São Paulo. O Mundial será disputada no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

Por fim, o Brasil fará sua estreia dia 26 de agosto, diante do Irã. No grupo G da competição, também terá pela frente a Espanha e a Costa do Marfim na primeira fase.

